Германия подтвердила предоставление нового пакета помощи для Украины
Германия подтвердила передачу Украине нового пакета помощи для Украины общей стоимостью около 600 млн евро, сообщает Европейская правда.
Об этом на саммите НАТО в Вильнюсе заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус.
По словам Писториуса, новый пакет помощи "служит приоритетам Украины: противовоздушная оборона, танки, артиллерия".
"Таким образом, мы вносим важный вклад в укрепление способности Украины выстоять (в войне с Россией)", – добавил чиновник.
По данным Министерства обороны, Киев получит две пусковые установки для системы противовоздушной обороны Patriot, 40 боевых машин пехоты Marder, 25 танков Leopard 1 и одну систему беспилотных летательных аппаратов Luna.
Ранее сообщалось, что новый пакет военной помощи Берлина для Киева будет включать в себя средства ПВО, боевые машины пехоты, снаряды и дроны общей стоимостью около 600 млн евро.