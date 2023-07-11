Украинская система управления Delta прошла тесты НАТО

Украинская система боевого управления и обработки информации Delta успешно прошла тестирование НАТО и готова интегрировать западную технику, в частности истребители F-16, заявил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Систему протестировали во время ежегодных учений НАТО CWIX по взаимосовместимости национальных боевых и информационных систем с системами и протоколами НАТО, состоявшимися в июне в Польше.

Delta прошла испытания с 15 системами из 10 стран, включая три системы, разработанные непосредственно НАТО.

«Все тесты на взаимосовместимость были удачными, и Delta еще раз подтвердила свои уникальные возможности» , - отметил Федоров.

Министр также добавил, что также состоялось тестирование четырех протоколов обмена данными, по которым работает большинство современного вооружения, получаемого Украиной от западных партнеров. В частности, основной протокол, протестовавший в этом году – Link 16. Именно он дает возможность получать данные в Delta из истребителей F-16.

"Все образцы новейшей техники могут быть интегрированы с Delta и применяться еще эффективнее" , - подчеркнул он.

Федоров напомнил, что благодаря созданной украинскими специалистами платформе по ситуационной осведомленности Delta солдаты в режиме онлайн видят поле боя с расположением вражеских сил. В частности, это единственная платформа в Украине, где подтягиваются данные от аэроразведки, спутников, беспилотников, новейшей техники, стационарных камер, радаров, чатботов и т.д. Все эти данные позволяют качественно планировать военные операции и эффективно уничтожать окупантов.

Презентация украинской программы ситуационной осведомленности Delta, которая обеспечивает координацию сил на поле боя, презентовали на закрытом мероприятии НАТО TIDE Sprint в октябре 2022 года.