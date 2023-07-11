Талибан поддержал Twitter в соперничестве с Threads
Идейный лидер Талибана Анас Хаккани официально поддержал Twitter, а не конкурента Threads, принадлежащего Facebook, сообщает Лига.net.
"Twitter имеет два важных преимущества над другими социальными сетями", – заявил Хаккани в англоязычном сообщении в Twitter. "Первая привилегия – это свобода слова. Вторая привилегия – это публичный характер и доверие к Twitter. У Twitter нет политики нетерпимости, как у Meta. Другие платформы не могут ее заменить".
Изменения Маска по верификации и ослаблению политики модерации привели к тому, что многие профильные эксперты, рекламодатели и обычные пользователи покинули платформу. Талибам однако, кажется, это нравится. Два талиба даже купили синие галочки верификации после того, как Маск начал их продавать в январе.
Хаккани отметил, что наибольшей привлекательностью Twitter была именно такая мягкая политика модерации.
После ухода американских войск из Афганистана и падения поддерживаемого США центрального правительства Афганистана в 2021 году талибы стали легитимными лидерами страны. Талибан агрессивно использует социальные сети для продвижения своих идей. Некоторые бывшие боевики даже жалуются, сколько времени они проводят за компьютером по сравнению с их свободным прошлым.
Facebook и TikTok рассматривают Талибан как террористическую организацию и запрещают им размещать публикации. Этот запрет сохраняется и по сей день.