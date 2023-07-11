Талибан поддержал Twitter в соперничестве с Threads

Идейный лидер Талибана Анас Хаккани официально поддержал Twitter, а не конкурента Threads, принадлежащего Facebook, сообщает Лига.net.

"Twitter имеет два важных преимущества над другими социальными сетями", – заявил Хаккани в англоязычном сообщении в Twitter. "Первая привилегия – это свобода слова. Вторая привилегия – это публичный характер и доверие к Twitter. У Twitter нет политики нетерпимости, как у Meta. Другие платформы не могут ее заменить".

Twitter has two important advantages over other social media platforms.

The first privilege is the freedom of speech. The second privilege is the public nature & credibility of Twitter. Twitter doesn't have an intolerant policy like Meta. Other platforms cannot replace it. pic.twitter.com/oYQTI3hgfI — Anas Haqqani(انس حقاني) (@AnasHaqqani313) July 10, 2023

Изменения Маска по верификации и ослаблению политики модерации привели к тому, что многие профильные эксперты, рекламодатели и обычные пользователи покинули платформу. Талибам однако, кажется, это нравится. Два талиба даже купили синие галочки верификации после того, как Маск начал их продавать в январе.

Хаккани отметил, что наибольшей привлекательностью Twitter была именно такая мягкая политика модерации.

После ухода американских войск из Афганистана и падения поддерживаемого США центрального правительства Афганистана в 2021 году талибы стали легитимными лидерами страны. Талибан агрессивно использует социальные сети для продвижения своих идей. Некоторые бывшие боевики даже жалуются, сколько времени они проводят за компьютером по сравнению с их свободным прошлым.

Facebook и TikTok рассматривают Талибан как террористическую организацию и запрещают им размещать публикации. Этот запрет сохраняется и по сей день.