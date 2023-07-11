"Энергоатом" застраховал все АЭС на случай ядерного инцидента

НАЭК "Энергоатом" в июне заключил договор страхования более чем на 5 млрд гривен от ущерба в результате ядерного инцидента на всех четырех атомных станциях Украины. В случае подрыва россиянами Запорожской АЭС Украина может получить страховую компенсацию, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

"В договоре, в частности, отмечается, что страховое покрытие по Запорожской АЭС предоставляется с отлагательным условием после освобождения станции от оккупантов, поскольку она не контролируется Украиной и единственным легитимным оператором "Энергоатом" , - отметили в пресс-службе.

Подобные исключения по военным причинам ядерных инцидентов действовали и в предыдущих страховых соглашениях "Энергоатома" и являются стандартной мировой практикой, заявили в компании.

Что касается всех других отечественных АЭС, работающих на подконтрольной Украине территории, то страхование за ядерный ущерб, который может быть причинен в результате ядерного инцидента, действует в полной мере.

В "Энергоатоме" отмечают, что соблюдают все требования национального и международного законодательства по страхованию гражданской ответственности за причиненный ядерный ущерб и делают все возможное для предотвращения наступления страхового случая в условиях вооруженной агрессии РФ против Украины и захвата страной-террористкой крупнейшей в Европе атомной электростанции - Запорожской.