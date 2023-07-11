ВСУ под Бахмутом ликвидировали взвод россиян и захватили в плен 10 оккупантов

Бойцы 3-й отдельной штурмовой бригады разбили подразделения 83-й десантно-штурмовой бригады РФ под Бахмутом. В результате наступления украинские воины ликвидировали взвод россиян и захватили в плен 10 оккупантов, пишет Татьяна Степанова, РБК-Украина.

"Бойцы 2-го штурмового батальона освободили более километра территорий, улучшив тактическое положение украинских сил в направлении города" , - говорится в сообщении бригады.

В результате наступления был полностью ликвидирован взвод врага и захвачены в плен еще 10 российских оккупантов. Также украинские бойцы уничтожили российскую технику, в том числе вражеский танк.

Кроме того, был захвачен ротный опорный пункт и отбиты позиции для дальнейшего продвижения штурмовиков.