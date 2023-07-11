Для мира в Европе Украина должна присоединиться к НАТО – премьер Латвии
Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш считает, что есть два пути для достижения крепкого мира в Европе, одним из которых является членство Украины в НАТО, сообщает Европейская правда.
Об этом он сказал в ходе дискуссии на полях саммита НАТО в Вильнюсе.
"Существует два пути для достижения крепкого мира в Европе. Первый требует перемен в России, но этого не происходит. Второе – вступление Украины в НАТО", – заявил Кариньш.
По словам премьера Латвии, то, что Вооруженные силы Украины сейчас борются с российской агрессией, станет огромной ценностью для НАТО.
"Сегодня мы учим украинцев, и я убежден, что завтра они будут учить нас, потому что какая армия сейчас имеет опыт борьбы с россиянами? Это украинцы. Они фантастически адаптируются ко всем системам вооружения", – отметил Кариньш.