Для мира в Европе Украина должна присоединиться к НАТО – премьер Латвии

Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш считает, что есть два пути для достижения крепкого мира в Европе, одним из которых является членство Украины в НАТО, сообщает Европейская правда.

Об этом он сказал в ходе дискуссии на полях саммита НАТО в Вильнюсе.

"Существует два пути для достижения крепкого мира в Европе. Первый требует перемен в России, но этого не происходит. Второе – вступление Украины в НАТО" , – заявил Кариньш.

По словам премьера Латвии, то, что Вооруженные силы Украины сейчас борются с российской агрессией, станет огромной ценностью для НАТО.