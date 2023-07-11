Украина пообещала Франции не бить ракетами SCALP по территории РФ, - СМИ

Украина получит от Франции ракеты дальнего радиуса действия. Киев пообещал не применять их против российской территории. Об этом, со ссылкой на France24, сообщает РБК-Украина.

По словам источника, ракеты будут использоваться только в пределах международно признанных границ Украины. Париж, со своей стороны, не считает передачу ракет эскалацией, поскольку Россия запускает снаряды с гораздо большим радиусом действия.

Как пишет Reuters, по словам президента Эммануэля Макрона, поставка будет соответствовать политике Франции о помощи Украине в защите своей территории. По мнению издания, Париж получил от Киева заверение, что ракеты не будут выпущены по территории России.

Сегодня, 11 июля, Макрон заявил о поставках ВСУ ракет дальнего радиуса действия. По его словам, "важно послать сигнал о поддержке Украины, о единстве НАТО". Как пишут СМИ, речь идет именно о Storm Shadow/SCALP.

Следует объяснить, что Storm Shadow - британское название ракеты, а французский вариант обозначается аббревиатурой SCALP-EG.