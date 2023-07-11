В Беларуси заявили, что "вагнеровцы" будут обучать регулярную армию страны
Передислоцированные в Беларусь "вагнеровцы" будут "обмениваться опытом" с бойцами регулярной армии на полигонах республики, сообщает Деловая столица.
Об этом говорится в сообщении Минобороны Беларуси со ссылкой на БЕЛТУ.
"После прибытия представителей ЧВК Вагнера и их рассредоточения на полигонах для проведения занятий и взаимного обмена опытом особое внимание уделят приемам и способам ведения боевых действий вооруженными силами Беларуси", — отметили в ведомстве.
Там утверждают, что на полигонах Беларуси завершается подготовка и проведение боевого слаживания очередного комплекта подразделений Вооруженных Сил России из состава региональной группировки войск (сил).
Полигоны вооруженных сил Беларуси готовятся принять очередную смену для совместной подготовки военнослужащих Беларуси и России.
В Службе государственной безопасности Латвии пока не видят признаков угрозы со стороны находящихся в Беларуси боевиков ППК "Вагнер".