В Беларуси заявили, что "вагнеровцы" будут обучать регулярную армию страны

Передислоцированные в Беларусь "вагнеровцы" будут "обмениваться опытом" с бойцами регулярной армии на полигонах республики, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в сообщении Минобороны Беларуси со ссылкой на БЕЛТУ.

"После прибытия представителей ЧВК Вагнера и их рассредоточения на полигонах для проведения занятий и взаимного обмена опытом особое внимание уделят приемам и способам ведения боевых действий вооруженными силами Беларуси" , — отметили в ведомстве.

Там утверждают, что на полигонах Беларуси завершается подготовка и проведение боевого слаживания очередного комплекта подразделений Вооруженных Сил России из состава региональной группировки войск (сил).

Полигоны вооруженных сил Беларуси готовятся принять очередную смену для совместной подготовки военнослужащих Беларуси и России.

В Службе государственной безопасности Латвии пока не видят признаков угрозы со стороны находящихся в Беларуси боевиков ППК "Вагнер".