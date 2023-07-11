NYT: Эрдоган "пустил" Швецию в НАТО, получив все, что мог

В понедельник Турция согласилась разблокировать вступление Швеции в НАТО. И это стало внезапным поворотом, позволяющим Альянсу создавать образ единства и расширения накануне критически важного саммита, призванного подготовиться к возможной продолжительной войне России против Украины. Об этом, со ссылкой на New York Times, сообщает Зеркало недели.

Вступление Швеции стало победой для Генерального секретаря Йенса Столтенберга, который на прошлой неделе согласился остаться в должности еще на год. Это решение стало следствием интенсивного давления на президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, в частности со стороны президента США Джо Байдена, позвонившего турецкому лидеру во время своего визита в Европу в воскресенье.

«Отказ Турции от своих возражений значительно облегчит время пребывания Байдена на саммите, сняв с повестки дня одну важную проблему. Это позволит ему заявить, что Владимир Путин получил именно то, чего не хотел: расширенный, более целеустремленный НАТО, в который теперь входит также и Финляндия» , – пишет New York Times.

Аналитики говорят, что разворот Эрдогана связан не столько с изменением его взглядов, сколько говорит о том, что его политическая балансировка на грани позволила ему получить все, что можно было.

«Если бы он пошел дальше, то скорее всего не получил бы гораздо больше, но мог бы еще больше поставить под угрозу свой авторитет среди союзников по НАТО. Турция уже находится под пристальным вниманием западных государств из-за тесных связей Эрдогана с Путиным и из-за подозрения в том, что Турция помогает российским компаниям уклоняться от санкций. Продолжение блокирования вступления Швеции усилило бы сомнения в лояльности Турции к Альянсу» , – пишет издание.

«С точки зрения геополитической обороны и более широких экономических соображений, в интересах Турции было позволить Швеции принять участие в саммите» , – сказал директор Eurasia Group по вопросам Европы Эмре Пэкер.

Байден, прибывший в Вильнюс в понедельник вечером из Лондона, все еще должен попытаться добиться согласованной риторики Альянса по поводу будущих отношений с Украиной. Переговоры между членами НАТО продолжались до позднего вечера в понедельник, но так и не достигли четкого результата.

«Переговоры о том, как именно удовлетворить требования Украины по вступлению, подчеркнули, что единство НАТО, о котором говорит Байден на каждом шагу, становится все труднее поддерживать с затягиванием войны» , - пишет New York Times.

Споры по поводу украинского членства могут быть омрачены новыми опасениями, что долгожданное контрнаступление Украины буксует, а у Киева могут закончиться боеприпасы. Последнее – это один из нескольких сценариев, о которых, по словам американских разведчиков, думает Путин, мечтая превратить унижение в победу. Вопрос о том, что именно пообещать Украине, будет самым горьким вопросом на саммите.

Ожидается, что в итоговом коммюнике будет сказано, что «законное место Украины – в НАТО». Об этом сообщили представители стран-членов. Но при этом идут дебаты о том, стоит ли добавить в текст фразу «когда позволят условия» или детализировать некоторые из этих условий. Но кроме формулировок вопрос о том, как Украина вступит в НАТО и через какой именно процесс, остается дискуссионным.