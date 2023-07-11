В Бердянске "сравняли с землей" гостиницу, где жило руководство оккупантов – ГВА

В Бердянске "сравняли с землей" гостиницу, где жило руководство оккупантов – ГВА
Фото: Telegram

Бердянская ГВА сообщает о попадании в здание гостиницы "Дюна", где жило военное руководство российских оккупантов, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщила пресс-служба городской военной администрации.

"(Было - ред.) попадание по гостиницу "Дюна", где жило военное руководство оккупантов".

По информации МВА, здание "фактически сравняли с землей, там разбирают завалы". Туда направились кареты скорой помощи. ГВА призвала ждать официальной информации от Генштаба ВСУ.

Позже военная администрация сообщила, что около 14:00 бердянцы слышали другой взрыв.

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Фото с сайта Азовкурорт

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