В Бердянске "сравняли с землей" гостиницу, где жило руководство оккупантов – ГВА
Бердянская ГВА сообщает о попадании в здание гостиницы "Дюна", где жило военное руководство российских оккупантов, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщила пресс-служба городской военной администрации.
"(Было - ред.) попадание по гостиницу "Дюна", где жило военное руководство оккупантов".
По информации МВА, здание "фактически сравняли с землей, там разбирают завалы". Туда направились кареты скорой помощи. ГВА призвала ждать официальной информации от Генштаба ВСУ.
Позже военная администрация сообщила, что около 14:00 бердянцы слышали другой взрыв.