Германия блокирует приглашение Украины в НАТО на саммите в Вильнюсе, - источник

Главной преградой на пути получения Украиной политического приглашения о членстве в НАТО является позиция Германии и лично канцлера Олафа Шольца. Позиция американцев по этому вопросу более мягкая, сообщает РБК-Украина.

Об этом рассказал источник, знакомый с ходом текущих консультаций стран Альянса, который весь день происходят в закрытом режиме.

В частности, собеседник рассказал, что изначальная формулировка, о "приглашении Украины, когда это позволят условия", была предложена генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и впоследствии обсуждалась с украинской стороной.

В то же время, в воскресенье 9 декабря Германия и США внесли свои предложения по этому пункту коммюнике, гораздо менее подходящие для Украины. В частности, Германия старалась полностью исключить слово "приглашение" из текста финального документа саммита. Однако под напором ряда стран НАТО пошла на некоторые уступки.

В частности, Берлин предложил установить двухэтапную процедуру, по которой Украина может получить приглашение о членстве: когда будут "выполнены все условия", а также когда страны-союзники согласятся, что "Украина выполнила все критерии", необходимые для получения членства. При этом суть этих "условий" и "критериев" предполагалось оставить довольно размытой.

На протяжении всего вторника, рассказывает собеседник, другие страны пытались убедить Германию пойти на дальнейшие уступки, и некоторый прогресс действительно имеет место.

"В целом, сегодня я уже более оптимистично настроен, чем вчера. Вся борьба идет буквально за несколько слов в формулировке" , - сказал источник.

По его словам, Германия во время дискуссий напирает на то, что резкие шаги в сторону членства Украины могут в конечном итоге "втянуть НАТО в третью мировую войну с Россией".

Как отметил собеседник, есть довольно высокие шансы на то, что итоговое коммюнике саммита будет финализировано уже сегодня (при этом проблемой является не только формулировки по Украине, но и вопросы, связанные с вступлением в Альянс Швеции и турецкой позицией по этому поводу).

Что предшествовало

Напомним, Украина ожидает, что на саммите НАТО в Вильнюсе она получит приглашение стать членом Альянса. Такой шаг стал бы первой конкретикой в вопросе евроатлантической интеграции нашей страны после бухарестского саммита в 2008 году, когда Украине пообещали, что она вступит в Альянс.

Но, как отметил сегодня президент Владимир Зеленский, что в итоговом коммюнике нет никаких временных рамок для приглашения Украины в НАТО. В связи с этим глава государства раскритиковал страны Альянса.

Позже издание Spiegel уточнило, что в итоговом документе саммита лидеры стран НАТО указали, что приглашение Украины в НАТО возможно в случае выполнения отдельных условий.