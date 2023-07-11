На саммите в Вильнюсе утвердили создание Совета Украина-НАТО

Лидеры государств Североатлантического альянса на встрече во вторник утвердили создание Совета Украина-НАТО – нового органа взаимодействия Киева и Альянса, сообщает Европейская правда.

Об этом сообщил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

"Совет Украина-НАТО – это форум для кризисных консультаций и принятия решений, где мы будем встречаться на равных", – пояснил генсек Альянса.

Он подтвердил, что первое заседание Совета состоится в Вильнюсе в среду, 12 июля, и в нем примет участие президент Владимир Зеленский.

Совет Украина-НАТО заменит предыдущий формат сотрудничества Киева и Альянса – Комиссию Украина-НАТО, существовавшую с 1997 года и работавшую в формате "члены НАТО+1".

Как объяснял ранее Столтенберг, новый формат открывает больше возможностей для практического сотрудничества. Возможно, будут созданы подкомитеты, которые будут заниматься определенными вопросами – например, кибербезопасностью или совместимостью.