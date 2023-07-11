Резников: Украина и Франция подписали соглашение о военной помощи

Министр обороны Украины Алексей Резников и министр обороны Франции Себастьян Лекорню на саммите НАТО в Вильнюсе подписали соглашение, согласно которому военная помощь Украине увеличится на 170 миллионов евро, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает микроблог Резникова в Twitter.

Также благодаря подписанному соглашению будет упрощен процесс закупки и поставки оружия Украине будут упрощены. Кроме этого, по словам Резникова, была заложена основа для совместного производства запасных частей и технического обслуживания иностранного вооружения и техники.

"Сегодня в Вильнюсе мы подписали соглашение между министерствами обороны Украины и Франции. Военная помощь Украине увеличится на 170 млн евро; процесс закупки и поставки оружия Украине будет упрощен... Спасибо моему коллеге Себастьяну Лекорню" , - написал Резников.

Стоит отметить, что ранее Резников сообщал о том, что подпишет с французским коллегой Себастьяном Лекарню соглашение о подготовке пилотов на истребителях F-16.

Саммит НАТО в Вильнюсе

Отметим, что Зеленский уже прибыл в Вильнюс на саммит НАТО . Киев хочет получить приглашение присоединиться к Альянсу.

В то же время, посол Литвы в НАТО Дейвидас Матульонис считает, что Украина не получит приглашение во время саммита . Однако на нем будет определена более четкая процедура, при каких условиях Украина может его получить.

Помимо приглашения к членству в НАТО Украина хочет получитьгарантии безопасности от Запада на период, пока она не станет полноправным членом Альянса.