Резников заявил о создании коалиции по F-16

Резников заявил о создании коалиции по F-16
Фото: Facebook

В Вильнюсе подписано соглашение о создании коалиции по обучению украинских пилотов на многоцелевых истребителях F-16, сообщает Деловая столица.

Об этом сообщил министр обороны Алексей Резников.

"Создана коалиция по обучению F-16 ВВС Украины. Сегодня 11 государств-партнеров + Украина подписали Меморандум с изложением условий. Я особенно благодарен Дании и Нидерландам за их выдающееся лидерство в этом процессе", — отметил он.

В коалицию вошли Дания, Нидерланды, Бельгия, Канада, Люксембург, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Швеция, Великобритания.

Меморандум предусматривает:

  • украинские пилоты, техники и вспомогательный персонал примут участие в программе обучения;
  • возможное включение в программу других типов истребителей;
  • коалиция готова рассмотреть другие способы предоставления Украине полнофункциональных возможностей F-16.

Как сообщалось, украинская система боевого управления и обработки информации Delta успешно прошла испытания НАТО, включая взаимосовместимость с истребителями F-16.

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