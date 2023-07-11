Резников заявил о создании коалиции по F-16
В Вильнюсе подписано соглашение о создании коалиции по обучению украинских пилотов на многоцелевых истребителях F-16, сообщает Деловая столица.
Об этом сообщил министр обороны Алексей Резников.
"Создана коалиция по обучению F-16 ВВС Украины. Сегодня 11 государств-партнеров + Украина подписали Меморандум с изложением условий. Я особенно благодарен Дании и Нидерландам за их выдающееся лидерство в этом процессе", — отметил он.
В коалицию вошли Дания, Нидерланды, Бельгия, Канада, Люксембург, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Швеция, Великобритания.
Меморандум предусматривает:
- украинские пилоты, техники и вспомогательный персонал примут участие в программе обучения;
- возможное включение в программу других типов истребителей;
- коалиция готова рассмотреть другие способы предоставления Украине полнофункциональных возможностей F-16.
Как сообщалось, украинская система боевого управления и обработки информации Delta успешно прошла испытания НАТО, включая взаимосовместимость с истребителями F-16.