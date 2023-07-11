Военная помощь Украине: Норвегия увеличит финансирование на 216 млн евро

Норвегия увеличит поддержку Украины в 2023 году на 2,5 млрд норвежских крон (около €216 млн по курсу центробанка страны), сообщает Деловая столица.

Об этом заявил премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере, на пресс-конференции в Вильнюсе, где начался саммит НАТО со ссылкой на сайт норвежского правительства.

По словам Стере, усиление военной помощи Украине будет происходить в рамках пятилетней программы Нансена, общая сумма которой составляет 75 млрд норвежских крон (6,49 млрд евро).

"Вы знаете наше начало для программы Нансена. 15 млрд норвежских крон (почти €1,3 млрд) ежегодно в течение пяти лет. Итак, мы увеличим наш вклад на 2,5 млрд норвежских крон в оборонную битву, которую ведет Украина. Она происходит сейчас. Именно сейчас она [помощь] действительно необходима. Это значит, что мы возьмем 2,5 млрд норвежских крон из общей программы и увеличим ее до осени 2023 года" , — рассказал премьер.

Кроме того, Осло предоставит 300 млн норвежских крон (около 26 млн евро) в фонд поддержки НАТО для Украины, к тому же соответствующую сумму будут выделять также в течение следующих четырех лет, добавил Стере.