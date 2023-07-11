Путь Грузии в НАТО лежит через ПДЧ, нужен прогресс в реформах - декларация саммита

Лидеры государств Североатлантического Альянса в итоговой декларации Вильнюсского саммита во вторник подтвердили решение Бухарестского саммита 2008 года относительно будущего членства Грузии, сообщает Европейская правда.

Об этом говорит текст декларации.

Формулировка декларации саммита НАТО четко указывает, что лидеры подтверждают решение Бухарестского саммита 2008 года "о том, что Грузия станет членом Альянса с Планом действий по членству (ПДЧ) как неотъемлемой частью процесса".

"Мы подтверждаем все элементы этого решения, а также дальнейшие решения" , – добавили лидеры Альянса, отметив прогресс, достигнутый в отношениях Тбилиси и НАТО.

В то же время в декларации отмечается, что для развития евроатлантических стремлений Грузия "должна достичь прогресса в проведении реформ, в частности ключевых демократических реформ, и как можно лучше использовать" Годовую национальную программу.

Напомним: Еще несколько лет назад Североатлантический Альянс, по неофициальным данным, был готов предоставить Грузии План действий по членству, что означало бы неотвратимое движение страны в НАТО.

Однако постепенный пророссийский уклон грузинской власти и демонтаж ею демократических реформ привели к напряженности в отношениях между Тбилиси и Западом. Ситуацию усугубила позиция Грузии во время полномасштабной российско-украинской войны.

Среди прочего, НАТО публично выражал обеспокоенность восстановлением прямого авиасообщения между Россией и Грузией.