На Кураховской ТЭС, где обвалились конструкции здания, удалось запустить один блок

На Кураховской ТЭС, которая 7 июля прекратила работу после обвала в здании станции, удалось запустить в работу один блок, сообщает Экономическая правда.

Об этом сообщил генеральный директор Yasno (группа ДТЭК) Сергей Коваленко.

"Из-за обстрелов в здании нарушилась несущая конструкция, впоследствии обвалилось бетонное перекрытие. Пострадали работники станции и ремонтного предприятия, есть погибшие. Но уже сегодня один блок заработал" , - рассказал Коваленко.

В то же время он напомнил, какой ценой дается работа энергосистемы, и призвал украинцев экономно относиться к потреблению электроэнергии, особенно в вечерние часы.

"Сейчас у нас нет отключений, но мы должны помнить: в результате обстрелов энергетическая инфраструктура очень повреждена. Энергетики держат ее в рабочем состоянии невероятными усилиями, порой даже ценой собственных жизней. Сейчас важно ограничивать потребление электроэнергии в вечерний пик: экономнее использовать кондиционеры и другие мощные приборы" , - отметил глава энергокомпании.

Напоминаем:

Вечером, 7 июля в 21:20, на Кураховской ТЭС из-за нарушения несущей конструкции здания в результате постоянных обстрелов, произошло обрушение стационарного железобетонного перекрытия.

Станция временно прекратила работу.

Были смертельно травмированы двое работников, еще трое работников получили травмы различной степени тяжести.