Шойгу заявил, что Путину дважды в день докладывают о войне

Президент РФ Владимир Путин дважды в сутки "подробно заслушивает" доклады командования о ходе российского вторжения в Украину, сообщает Украинская правда.

Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу, чьи слова передают пропагандисты из ТАСС.

По словам Шойгу, Путин "подробно заслушивает командование объединенной группировки, а также отдельных командующих и командиров".

"Детально по каждому направлению".

Также Шойгу утверждает, что Россия якобы "воздерживалась и воздерживается" от применения кассетных боеприпасов против Украины, однако если США будут поставлять такие снаряды в Украину, тогда вооруженные силы РФ "будут вынуждены использовать аналогичные средства поражения против ВСУ".