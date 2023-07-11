"Нафтогаз" в I квартале 2023 года получил чистую прибыль в 7,7 млрд гривен

НАК "Нафтогаз Украины" - материнская компания группы "Нафтогаз", в I квартале 2023 года получила чистую прибыль в размере 7,7 млрд грн. Это значительный результат, учитывая, что за аналогичный период в прошлом году компания получила чистый убыток в сумме 24,6 млрд грн, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает сайт компании.

Согласно данным, отраженным в консолидированной финансовой отчетности группы за 3 месяца 2023 года, консолидированная операционная прибыль группы "Нафтогаз" в I квартале 2023 года составила 3,4 млрд грн. При этом за аналогичный период в прошлом году Группа имела консолидированный операционный ущерб в сумме 57 млрд грн.

Группе удалось также значительно улучшить консолидированный финансовый результат. Так, чистый убыток в I квартале 2023 года составил 1,4 млрд грн, в то время как за аналогичный период прошлого года он составлял 57,6 млрд грн.

"Получение операционной прибыли - важный показатель постоянства бизнеса. Это значительное достижение, учитывая войну и те стартовые позиции, с которых мы приступали к работе" , - подчеркнул председатель правления группы Алексей Чернышев.

Отчетность также свидетельствует, что основные отчетные сегменты группы "Нефтегаз" показали чистую операционную прибыль по результатам I квартала 2023 года.

Следует также добавить, что в течение января-марта 2023 в сводный бюджет Украины предприятиями группы было уплачено налогов на сумму 26 млрд грн, что составляет более 7% всех налоговых поступлений государства за соответствующий период.

При этом в апреле 2023 года группа успешно завершила отопительный сезон 2022/2023 годов в условиях действия ПСО, не получив никакого дополнительного финансирования от государства.