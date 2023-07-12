Медведев снова "предсказывает" приближение Третьей мировой

Заместитель секретаря Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, подытоживая саммит НАТО в Вильнюсе, заявил, что "Третья мировая все ближе", сообщает Украинская правда.

"Предварительные итоги саммита НАТО. Все как мы и думали... Военную помощь киевскому режиму увеличить. Всем, чем возможно: ракетами, кассетными зарядами, самолетами.

Ничего другого окончательно обезумевший Запад придумать и не мог. Предсказуемость высшего уровня, до идиотизма. По факту – тупик. Третья мировая все ближе", — заявил он.

По словам Медведева, война "будет продолжена с прежними целями", одна из которых – отказ Украины от членства в НАТО, что, впрочем, по его мнению, невозможно.

Заместитель секретаря Совбеза РФ также заявил, что оккупированный город Токмак Запорожской области якобы обстреляли кассетными боеприпасами, а значит РФ "пора расчехлять" арсеналы "этого негуманного оружия".

Саммит НАТО в Вильнюсе 11 июля принял﻿ пакет решений из трех элементов по Украине, касающихся, в частности, и пути Украины к членству.

В сентябре Медведев уже заявлял, что заявка Украины в НАТО ускорит начало Третьей мировой войны.

В начале июля Медведев снова начал﻿ пугать мир ядерным апокалипсисом, но также заявил, что ядерной зимы можно избежать, если Запад выполнит все требования России.