ISW: Шойгу пытается представить контрнаступление ВСУ как неудачную операцию

Министр обороны России Сергей Шойгу пытается представить украинское контрнаступление как неудачную операцию, несмотря на установки Кремля не преуменьшать результаты контрнаступления и не преувеличивать российские успехи, чтобы позиционировать возглавляемое им Минобороны как эффективного руководителя боевыми действиями в Украине после неудачного мятежа ЧВК "Вагнер", сообщает Украинская правда.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

"Министр обороны РФ Сергей Шойгу попытался представить украинское контрнаступление как неудачную операцию на фоне саммита НАТО. Шойгу неправдоподобно заявил 11 июля, что украинские войска потеряли 26 тыс. военнослужащих и 1 244 танка и боевые машины пехоты с момента начала контрнаступления 4 июня.

Шойгу также заявил, что российская ПВО перехватила 176 ракет HIMARS и 27 крылатых ракет Storm Shadow с момента начала контрнаступления" , — говорится в отчете.

По оценкам ISW, отчеты МО РФ об украинских потерях, вероятно, сильно преувеличены, поскольку даже российские "военкоры" недавно обвинили Минобороны России в зачислении ударов по уже поврежденной и уничтоженной технике как потери новой украинской техники.