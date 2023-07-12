Вопрос членства Украины должен подождать до победы – Пенс

Бывший вице-президент и кандидат на номинацию от Республиканской партии США Майкл Пенс заявил, что Украина сможет стать членом НАТО только после завершения войны с РФ и победы в ней, сообщает Украинская правда.

"Я искренне верю, что для Америки, которая является лидером свободного мира и арсеналом демократии, важно и в дальнейшем предоставлять украинцам необходимое им для борьбы, победы и отражения неспровоцированного российского вторжения.

Однако вопрос членства в НАТО – и я общался с президентом Зеленским – должен подождать до победы в войне" , — отметил Пенс.

Пенс также выразил сомнения, что в случае избрания Дональда Трампа президентом США он сможет завершить войну в течение 24 часов.

"Единственный способ завершить войну в Украине в течение 24 часов – отдать Владимиру Путину все, что он хочет. Штатам не стоит когда-либо склонять Украину к этому" , – сказал бывший вице-президент США.

Саммит НАТО в Вильнюсе 11 июля принял﻿ пакет решений из трех элементов по Украине, касающихся, в частности, и пути Украины к членству.

НАТО продолжает придерживаться политики "открытых дверей" и Украину пригласят в НАТО, когда все условия будут выполнены, но сейчас это невозможно, потому что означало бы втягивание США в войну с Россией.