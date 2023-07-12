Войска РФ обстрелял Никопольщину дроном и артиллерией — Днепропетровская ОВА
Российские оккупанты за последние 12 часов 6 раз обстреляли Никопольский район Днепровской области, агрессор атаковал с дрона и тяжелой артиллерии, сообщает Украинская правда.
Об этом заявил председатель Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.
"С вечера (после 19 часов – ред.) враг обстрелял Никопольский район 6 раз. Агрессор атаковал с дрона и тяжелой артиллерии. Попал по Марганецкой громаде и Никополю", — сообщил он.
По словам главы ОВА, люди не пострадали, спасатели выясняют последствия обстрелов.