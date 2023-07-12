Министр обороны Германии отреагировал на критику НАТО по Украине

Министр обороны Германии Борис Писториус ответил на критику президента Владимира Зеленского насчет нерешительности НАТО в вопросе членства Украины. Об этом он сообщил в интервью каналу ARD, сообщает Лига.net.

По его словам, все союзники говорят, что Украина будет в НАТО, как только война против России закончится.

"Все это нормальные стандарты для всех стран-членов НАТО. Я понимаю обиду и нетерпение. Особенно в той ситуации, в которой находится Украина, я ей полностью сочувствую" , — сказал Писториус.

Одновременно он отметил, что для вступления Украины в НАТО должны быть выполнены условия, которые министр не стал озвучивать.

"Членство до того, как пограничные вопросы будут урегулированы и наступит мир, будет означать, что дело об Альянсе может быть спровоцировано почти немедленно каким-либо действием" , — резюмировал глава ведомства.

Ранее Зеленский заявил﻿, что "беспрецедентно и абсурдно", когда нет никаких временных рамок и для приглашения, и для членства Украины, а вместо этого добавляется "какая-то странная формулировка об условиях" даже для приглашения.