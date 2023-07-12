Россия потеряла в войне с Украиной еще 500 военных и 17 артсистем — Генштаб
За сутки в ходе войны против Украины Россия потеряла около 510 военных, 17 артиллерийских систем, 7 бронированных машин и 33 беспилотника.
Об этом говорится в сообщении Генерального штаба ВСУ.
Общие боевые потери России с 24.02.22 по 12.07.23 ориентировочно составили:
- личного состава – около 235 530 (+510) человек убитыми,
- танков ‒ 4090 (+1) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 7990 (+7) ед,
- артиллерийских систем – 4402 (+17) ед,
- РСЗО – 674 (+2) ед,
- средства ПВО ‒ 415 (+1) ед,
- самолетов – 315 (+0) ед,
- вертолетов – 310 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 3726 (+33),
- крылатые ракеты ‒ 1271 (+0),
- корабли /катера ‒ 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 6978 (+12) ед,
- специальная техника – 647 (+7).