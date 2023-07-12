В Черкасской области в результате атаки "Шахедов" пострадали два человека — ОВА

В Черкасской области в результате атаки российских дронов типа Shahed пострадали два человека, сообщает Укринформ.

Об этом заявил председатель областной военной администрации Игорь Табурец.

По его словам, более трех с половиной часов область находится в режиме воздушной тревоги. Враг атаковал область "Шахедами".

"Имеем попадание в один из объектов нежилой инфраструктуры в Черкасском районе" , - подчеркнул Табурец.

Вспыхнул пожар, он уже ликвидирован. Двух человек с ожогами доставили в больницу. Обследование территории продолжается, добавил Табурец.

Напомним, ночью в небе над Украиной были уничтожены 11 из 15 ударных беспилотников Shahed-136/131.