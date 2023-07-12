Дуда о решении НАТО по Украине: Совершенно недостаточно
В Польше считают, что достигнутого на саммите НАТО решения по Украине недостаточно. Впрочем, есть надежда, что украинцы смогут присоединиться к Североатлантическому альянсу через несколько лет, пишет Юлия Акимова, РБК-Украина.
Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда на полях саммита НАТО в Вильнюсе.
"По моему мнению этого (решения по Украине на саммите НАТО - ред.) совершенно недостаточно. Я надеюсь, что через несколько лет Украина станет полноценным членом нашего Альянса", - заявил Дуда.
По мнению президента Польши, путь ясен после всех принятых вчера союзниками решений.
"(О графике - ред.)... очень сложно говорить, практически невозможно, с учетом того, что нам нужно единство при принятии решения. Говорить о полноценном членстве Украины сейчас. Но мы можем решить, что Украина станет членом НАТО, не знаю, завтра. Это война, а во время войны это (членство невозможно - ред.), учитывая статью 5 и коллективную оборону", - подытожил Дуда.