Дуда о решении НАТО по Украине: Совершенно недостаточно

В Польше считают, что достигнутого на саммите НАТО решения по Украине недостаточно. Впрочем, есть надежда, что украинцы смогут присоединиться к Североатлантическому альянсу через несколько лет, пишет Юлия Акимова, РБК-Украина.

Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда на полях саммита НАТО в Вильнюсе.

"По моему мнению этого (решения по Украине на саммите НАТО - ред.) совершенно недостаточно. Я надеюсь, что через несколько лет Украина станет полноценным членом нашего Альянса" , - заявил Дуда.

По мнению президента Польши, путь ясен после всех принятых вчера союзниками решений.