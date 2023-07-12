В США заявили, что договориться о сроках вступления Украины в НАТО сложно

Посол Соединенных Штатов при НАТО Джулиан Смит заявила, что "очень трудно" договориться о сроках вступления Украины в Альянс, пока страна все еще находится в состоянии войны, сообщает Европейская правда.

Об этом она сказала в интервью CNN.

"Даже сами украинцы скажут вам, что им нужно проводить дальнейшие реформы. Они достигли значительного прогресса в различных демократических преобразованиях и реформах сектора безопасности, но им придется продолжать работать в этом направлении" , – отметила она.

По ее словам, Украина уже сделала позитивные шаги, которые привели к тому, что НАТО согласилось упростить процесс вступления, устранив "ключевое препятствие" – требование относительно Плана действий по членству в Альянсе.

Отвечая на вопрос о том, дает ли позиция Украины и отсутствие временных рамок о вступлении в НАТО стимул РФ продолжать войну, Смит подчеркнула, что члены Альянса уже взяли на себя обязательства относительно будущего Украины в НАТО, а также о предоставлении ей долгосрочной поддержки.

"Путин предполагал, когда начал эту войну, что он сможет переждать, что Запад потеряет интерес к Украине. А реальность такова, что мы находимся на 500-м дне этой войны, и никто никуда не собирается уходить" , – резюмировала Смит.

Решение Вильнюсского саммита содержит довольно позитивные формулировки относительно Украины. В частности, саммит НАТО согласился﻿ изъять требование о Плане действий по членству на пути Украины в Альянс. В то же время союзники дали понять, что пригласят Украину присоединиться к НАТО, "когда будут достигнуты условия".