Президент Финляндии назвал "максимумом" решение НАТО по Украине

В Финляндии считают, что решение союзников на саммите по Украине было максимальным из того, что могли достичь страны-члены НАТО, пишет Мария Кучерявец, РБК-Украина.

Об этом заявил президент Финляндии Саули Нииностио на полях саммита НАТО в Вильнюсе.

Так, он переадресовал вопрос украинским властям относительно того, было ли решение, принятое союзниками на саммите, недостаточным для Украины.

"Это позиция Украины. Поэтому вам лучше спросить это у господина (президента Украины Владимира - ред.) Зеленского. Я считаю, что это максимум, который мы могли достичь вчера. Потому что никто сейчас не говорит о членстве. Мы говорим о членстве, когда условия позволят" , - заявил Нииностио.

На уточняющий вопрос о приглашении Украины в Альянс он не стал отвечать.