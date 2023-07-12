Кулеба: Гарантии безопасности не заменят Украине членство в НАТО

Украину устроит любая модель, не являющаяся альтернативой ее членству в НАТО, заявил украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, комментируя приемлемость для Киева "израильской" модели безопасности, сообщает Радио Свобода.

"Нам не нужен второй Будапештский меморандум, когда за пустые обещания отдали ядерное оружие. Мы не отдадим членство в НАТО за какие-либо обещания. Потому что все понимают, и партнеры понимают, что самая сильная, мощная гарантия того, что в Европе не будет больше войны – это членство Украины в Альянсе.

Все остальные гарантии безопасности – это хорошо. Но ничто не заменит членство в НАТО. Это принципиальная позиция президента (Владимира Зеленского – ред.). И она будет реализована в принимаемых решениях" , – резюмировал Дмитрий Кулеба.

Министр подчеркнул, что Украина сейчас должна реализовать решение Вильнюсского саммита таким образом, чтобы ускорить собственную евроатлантическую интеграцию.

"Нам не нужен никакой план "Б". Мы уже в эту штуку играли в истории Украины много лет назад. Нам нужно членство в НАТО. Членство Украины в НАТО усилит сам Альянс, сделает нашу страну более защищенной и, главное, будет предотвращать новые агрессии в Европе" , – заявил глава МИД.

Министр подчеркнул, что членство Украины в НАТО – неизбежный исторический процесс.

Отвечая на вопрос о том, понимают ли союзники и их разведки, когда завершится война, глава МИД Украины сказал, что "если бы меньше смотрели на членство Украины в НАТО через призму позиции Москвы, то и сегодня формулировка была бы другой".

Израиль является самым стойким партнером США на Ближнем Востоке и помощь ему изложена в 10-летних соглашениях. Последняя из них обязывает Вашингтон предоставить ее на сумму 38 миллиардов долларов с 2019 по 2028 год.

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