Monobank смог вывести $5 млн клиентских средств из подсанкционного брокера

Monobank смог вывести $5,5 млн средств клиентов сервиса mono invest со счетов иностранного брокера EXANTE, который попал под санкции СНБО, сообщает Новое время.

Об этом заявил совладелец monobank Олег Гороховский.

Он отметил, что возврат средств состоялся благодаря поддержке главы Нацбанка Андрея Пышного, его заместителя Дмитрия Олейника и первого вице-премьера Юлии Свириденко.

По словам Гороховского, проблема заключалась в том, что несмотря на то, что платежи были отправлены со счетов санкционной компании, эти деньги принадлежат не ей, а нашим клиентам.

"Сегодня вечером (11 июля, — ред.) мы получили деньги от брокера, и только что Дмитрий Олейник написал мне, что завтра НБУ позволит нам действовать по собственному усмотрению при наличии оснований" , — написал он.

По словам Гороховского, банк последние шесть дней занимается только вопросом возврата клиентских денег со счетов EXANTE, и после согласия брокера параллельно обратился за помощью к НБУ, поддержкой которого нужно было заручиться, чтобы такая транзакция не трактовалась как нарушение закона о санкциях.