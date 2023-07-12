Зеленский назвал три вещи, за которыми приехал на саммит НАТО
Украина присутствует на саммите НАТО в Вильнюсе ради трех вещей: гарантий безопасности, приглашения в Альянс и оружия. Об этом, со ссылкой на заявление президента Владимира Зеленского в Вильнюсе, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.
"Я считаю, что мы получим это приглашение (в НАТО, - ред.), когда условия безопасности это позволят. Я хочу обсудить все эти вопросы с партнерами. А главное - это гарантии безопасности для Украины на пути к вступлению в НАТО", – сказал он.