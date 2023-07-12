Страны G7 подготовили "исторические" гарантии безопасности для Украины — Британия

Страны Группы семи подготовили долгосрочные гарантии безопасности Украины, которые называют "историческими" и шагом к завершению текущей фазы войны, сообщает Европейская правда.

Решение уже подготовлено и согласовано. Подписание состоится в среду в Вильнюсе на полях саммита НАТО.

"Общая декларация, которую ожидаемо подпишут все члены G7, определит формат поддержки для Украины со стороны союзников в последующие годы с целью завершить войну, а также сдержать или отразить любую следующую агрессию. Это первый раз, когда такое количество стран принимает подобное комплексное соглашение" , – отметили в пресс-службе британского правительства.

Подписанты Совместной декларации, кроме того, предоставят долгосрочные двусторонние обязательства по безопасности Украины, целью которых будет "построение Украины, которая может защитить свою территориальную целостность сейчас и в будущем".

После подписания декларации партнеры анонсируют еще больше помощи, включая в себя более объемный и быстрый обмен разведанными и поддержку для борьбы с кибератаками и гибридными угрозами, расширение учебных программ для украинских военных, развитие промышленной базы Украины.

"Нельзя еще раз допустить повторение того, что произошло в Украине, и эта декларация подтверждает нашу готовность позаботиться, что Украина в дальнейшем не останется уязвимой перед новыми варварскими действиями России. Поддержка движения Украины по пути в НАТО в сочетании с формальными, многосторонними и двусторонними соглашениями и огромной поддержкой стран-членов НАТО станет мощный сигнал для президента Путина и вернет мир в Европу" , – отметил премьер Британии Риши Сунак.

На первой встрече Совета Украина-НАТО он планирует приветствовать решение союзников упростить процедуру движения Украины в НАТО и отметить, что Украина очень быстро адаптирует стандарты Альянса, а дальнейшее повышение совместимости и готовность к реформам "уже помогли Украине приближаться к тому моменту, когда она будет готова занять правомерное место в Альянсе".

Одновременно премьер Риши Сунак анонсирует большой новый пакет помощи для Украины: с 70 единицами техники для ведения боя и логистики, в том числе боевые бронированные машины CVRT, тысячами боеприпасов для танков Challenger 2, а также около 65 млн долларов на ремонт уже переданной военной техники.

Эти средства предусмотрены и для создания реабилитационного центра для военных, получивших серьезные ранения, он будет работать в партнерстве с ведущим британским центром в этой сфере Stanford Hall при поддержке специалистов из всех стран-членов.