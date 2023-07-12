Кулеба рассказал, когда пилоты начнут обучение на F-16

Украинские пилоты могут начать осваивать истребители F-16 в августе, возможно, в начале сентября. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, сообщает Радио Свобода.

"Параллельно будет идти подготовка юридических решений, необходимых для передачи самолетов и самих самолетов. Я думаю, что если до конца первого квартала следующего года первые F-16 будут летать в украинском воздухе, управляемые украинскими пилотами, то это будет в соответствии с графиком" , – заявил он, комментируя передачу современных западных истребителей.

Министр иностранных дел также отметил, что в подготовке нуждаются техники, инженеры и инфраструктура.

"Много есть нюансов, поэтому график может сдвигаться. Но сейчас и министр обороны здесь работает очень активно. Мы делаем совместно все для того, чтобы максимально ускорить этот процесс" , – отметил Дмитрий Кулеба.

Накануне министр обороны Украины Алексей Резников заявил о подписании Украиной и 11 странами-партнерами меморандума, который определяет условия обучения украинских пилотов на истребителях F-16. Он добавил, что есть возможность включения в программу других типов истребителей.