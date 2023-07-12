Выплаты продолжат не всем: Кабмин изменил порядок помощи ВПО

Кабинет министров изменил порядок назначения выплат на проживание для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). Сейчас помощь получают 2,6 млн украинцев. Об этом сообщили в пресс-службе Минсоцполитики.

В частности, для всех внутренне перемещенных лиц, получающих помощь сейчас, с 1 августа 2023 будет автоматически продлена выплата пособия еще на 6 месяцев, до конца января 2024 года.

Помощь продлевается для всех ВПЛ, проживающих в Украине и внутренне перемещенных лиц в размерах для лиц с инвалидностью и детей - 3 тыс. грн и для других лиц - 2 тыс. грн.

Выплаты не будут продлеваться лицам, которые:

находятся за границей более 30 календарных дней подряд без обоснованных причин, подтверждаемых документально (обоснованными считаются причины, когда человек был в служебной командировке или на стажировке, находился на лечении или реабилитации, ухаживал за больным ребенком, оздоровлял ребенка и др.);

вернулись на прежнее место жительства.

Кроме того, выплаты не будут продолжаться лицам, отбывающим наказание в местах лишения свободы или осужденным за коллаборационизм.

В Минсоцполитики обращают внимание, что гражданам для продления выплат никаких дополнительных действий совершать не нужно, выплаты будут продолжаться автоматически.

Кому отменят выплаты

С 1 сентября помощь не продолжается для граждан, чье имущественное положение позволяет делать существенные расходы.

А именно, с 1 сентября 2023 года выплата будет прекращена тем ВПЛ, которые:

приобрели новое транспортное средство (с года выпуска которого прошло менее 5 лет), кроме авто, приобретенных волонтерами и переданных на нужды обороны страны;

приобрели на сумму более 100 тыс. грн земельный участок, квартиру, здание (кроме жилья, полученного за счет государственного или местного бюджета);

имеют на депозитном банковском счете денежные средства в общей сумме более 100 тыс. грн;

приобрели иностранную валюту (кроме валюты, полученной от благотворительных организаций или приобретенной для оплаты медицинских, социальных, образовательных услуг), а также банковских металлов на общую сумму более 100 тыс. грн;

имеют в собственности жилье, расположенное на других территориях, чем тех, где ведутся активные (возможные) боевые действия или которые оккупированы, если такое жилье имеет площадь свыше 13,65 кв. м на одного члена семьи.

Если по результатам проверки получателей через государственные реестры будет принято решение о прекращении помощи, гражданин будет об этом уведомлен. В случае несогласия он может обжаловать такое решение.

Другие изменения

Постановлением Кабмина предоставлена возможность получать помощь ВПЛ, у которых родились дети после перемещения. Это урегулирует проблему, которая возникала с получением помощи на детей, родившихся у ВПЛ и, соответственно, их зарегистрированное место жительства совпадало с местом задекларированного места жительства их родителей (места, куда переехали ВПЛ).

Также теперь человек сможет дистанционно отказаться от статуса внутренне перемещенного лица, без личного обращения в орган социальной защиты населения.

Выплаты внутренне перемещенным лицам будут производиться 15 и 28 числа каждого месяца.

Минсоцполитики обращает внимание на то, что новые критерии для получения помощи не влияют на полученную помощь до 1 августа 2023 года.

Также для внутренне перемещенных лиц, впервые обратившихся за получением пособия после 1 августа, помощь назначается на шесть месяцев и будет выплачиваться ежемесячно одному из членов семьи в расчете на каждого члена семьи:

для лиц с инвалидностью и детей - 3 тыс. грн;

для других лиц - 2 тыс. грн.

Для таких семей помощь может быть назначена семье еще на 1 шестимесячный период, если в семье есть:

дети с инвалидностью,

лица, ухаживающие за лицом с инвалидностью,

лица пенсионного возраста,

имеющим трех и более детей в возрасте до 18 лет

несовершеннолетним и малолетним детям, прибывшим без сопровождения законного представителя,

если совокупный доход на одного члена семьи не превышает 4 прожиточных минимумов.

Но помощь не будет назначаться, если в течение трех месяцев до обращения член семьи сделал существенные расходы или оплатил услуги на сумму от 100 тыс. грн одним платежом.

Напомним, в целом для социальной помощи населению в 2023 году в госбюджете предусмотрено 163,1 млрд гривен. Крупнейшими из социальных пособий, запланированным в 2023 году, является помощь внутренне перемещенным лицам - 57,6 млрд гривен. Ожидается, что 1,9 млн ВПЛ получат помощь в 2023 году. Средний размер будет составлять 2500 гривен.