Впервые за три года платежный баланс России ушел в "минус"

В июне 2023 года текущий счет платежного баланса РФ стал отрицательным и составил $1,4 млрд. Об этом свидетельствуют оценки Центробанка России, сообщает Лига.Финансы.

Это объясняется действием сезонного фактора, в частности объявлением российскими компаниями дивидендов при падении поступлений от экспорта.

"Такая ситуация уже наблюдалась в аналогичные периоды предыдущих лет из-за неблагоприятной ценовой конъюнктуры российского экспорта" , – заявили в ЦБР.

Центральный банк России уверяет, что это не необычная ситуация.

Последний раз отрицательный баланс текущих сделок за месяц был зафиксирован три года назад. В августе 2020 года дефицит составил $1,4 млрд, а в июне 2020 года – $4,4 млрд.

По итогам первого полугодия 2023 года положительный баланс текущих операций составил $20,2 млрд, что в 7,3 раза меньше, чем за аналогичный период 2022 года ($147,6 млрд).

По данным Центрального банка России, положительный баланс внешней торговли товарами РФ уменьшился в 3,3 раза в первом полугодии 2023 года и составил $54,3 млрд по сравнению с $179,8 млрд в 2022 году.

Экспорт товаров РФ в первом полугодии достиг $205,6 млрд, что на 32,9% меньше, чем в первой половине 2022 года ($306,4 млрд).

В то же время объемы импорта в первом полугодии 2023 года выросли по сравнению с аналогичным периодом 2022 года на 19,5% – до $151,3 млрд с $126,6 млрд.

Центробанк России объясняет, что сокращение профицита баланса внешней торговли товарами в первом полугодии 2023 года обусловлено уменьшением как физических объемов экспортных поставок, так и ухудшением ценовой конъюнктуры основных товаров российского экспорта. В то же время стоимость импорта товаров в январе-июне 2023 года выросла и была близка к периоду 2021 года.

Дефицит баланса внешней торговли услугами увеличился за счет возобновления импорта услуг, в частности благодаря оживлению заграничных поездок российских граждан в связи с началом туристического сезона.

Дефицит торговли услугами в первом полугодии 2023 года вырос по сравнению с первым полугодием 2022 года в 2,2 раза – до $16,1 млрд с $7,3 млрд.