Госдеп: Украина станет членом НАТО, несмотря на требования РФ

Соединенные Штаты заявили, что какие бы расчеты и требования предотвратить членство Украины в НАТО ни были в России, они будут напрасны, сообщает Европейская правда.

Это во время брифинга подчеркнул спикер Государственного департамента США Мэтью Миллер.

Представитель Госдепа напомнил, что до начала полномасштабного вторжения Москва требовала обязательств по поводу того, что Украина никогда не вступит в НАТО, и Вашингтон "четко дал понять, что это не обсуждается".

"Мы подтверждаем это обязательство и сегодня, и мы четко дали понять, что Украина станет членом НАТО" , – подчеркнул Миллер.

По его словам, какие бы расчеты ни делал Владимир Путин, "ему стоит лишь взглянуть на помощь (США) в области безопасности, которую предоставили Украине", а также на "помощь в области безопасности", которую Украина "очень хорошо использовала на поле боя ".

В то же время, отвечая на реплику журналиста о том, что в Украине недовольны тем, что на саммите в Вильнюсе Киев не получил четкого графика вступления в Альянс, Миллер выразил понимание, добавив, что "на их месте", американцы "обращались бы с теми же просьбами", что и украинцы.