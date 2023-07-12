За сутки россияне атаковали 10 регионов Украины — сводки ОВА

Российские захватчики за сутки совершили атаки на десять областей Украины, есть погибшие и раненые. Об этом говорится в сводной информации областных военных администраций о ситуации в регионах Украины по состоянию на 9.00 среды, 12 июля, сообщает Укринформ.

Ночью россияне атаковали Черкасскую область дронами типа Shahed. Есть попадание в объект нежилой инфраструктуры в Черкасском районе. Вспыхнул пожар. Двух человек с ожогами доставили в больницу.

В Черниговской области в сутки враг дважды обстрелял Сновскую и Новгород-Северскую общины из минометов. Раздалось 17 взрывов.

В Сумской области ночью и утром россияне совершили шесть обстрелов, раздались 29 взрывов. Обстреляны Белопольская и Хотинская общины. Вчера днем агрессоры 22 раза обстреляли пограничники. Зафиксировано 225 взрывов. Обстрелы потерпели Краснопольская, Великописаревская, Дружбовская, Шалыгинская, Белопольская, Глуховская, Эсманская, Хотинская общины.

По Краснопольской общине враг бил из минометов. Осталось без света 370 абонентов. Повреждены гражданские здания. В Хотинской общине из-за минометных обстрелов поврежден ЛЭП.

Войска РФ совершили 69 обстрелов 16 прифронтовых населенных пунктов Запорожской области. Из артиллерии ворг избивал по Орехову, Гуляйполю, Железнодорожному, Малой Токмачке, Егоровке, Малиновке, Степногорску, трижды атаковал авиабомбами Орехов и Преображенку, из РСЗО обстрелял Орехов, Новодаровку, Красное.

Зафиксировано 43 сообщения о разрушении гражданских объектов. В результате артиллерийского обстрела Гуляйполя погиб 85-летний мужчина.

В Днепропетровской области с вечера российская армия обстреляла Никопольский район шесть раз, совершала атаки из дрона и тяжелой артиллерии. Есть попадания в Марганецкой общине и Никополе.

В Харьковской области захватчики обстреляли из артиллерии около 15 приграничных населённых пунктов Харьковского, Изюмского, Чугуевского, Купянского районов. В результате обстрела села Вишневое Изюмского района горело складское помещение с семенами подсолнечника.

Вчера враг нанес удар управляемой авиационной бомбой по селу Кучеривка Купянского района. Повреждены четыре частных дома, ранение получил 74-летний мужчина. Вечером россияне обстреляли село Хатне Купянского района. Повреждено здание клуба.

В Луганской области враг атаковал Новоселовское, Белогоровку, Невское. В сутки войска РФ 107 раз обстреляли Луганщину, выпустили 536 снарядов.

В Донецкой области за сутки россияне совершили 17 обстрелов, применяли РСЗО «Смерч» и «Град», артиллерию, миномет. Под огнем находились Авдеевка, Часов Яр, Великая Новоселка, Щербиновка, Юрковка, Пречистовка, Богоявленка, Торецк. Повреждены 16 жилых домов, хозяйственное здание, гараж, автомобиль. За сутки в Донецкой области четверо человек получили ранения.

В Николаевской области вчера враг нанес артиллерийские обстрелы по Очакову, повреждены жилые дома, горела хозяйственная постройка. Также вчера армия РФ обстреляла Куцурубскую общину. Горела сухая трава на приусадебных участках.

В Херсонской области за сутки захватчики совершили 67 обстрелов (выпустили 313 снарядов), из них по Херсону – 5 артиллерийских обстрелов (21 снаряд). Есть попадание в районах 23 населенных пунктов, водонапорная башня в Михайловке.

Также есть попадание в гуманитарный штаб в Херсоне и не менее пяти жилых домов. В местах обстрелов произошли пожары. Есть пострадавшие, в том числе 8-летний ребенок, 56-летняя женщина и 68-летний и 52-летний мужчины. Еще один человек пострадал в Киндейке. Россияне ударили из "Градов" по Софиевке Станиславской общины. Погибла 65-летняя женщина.