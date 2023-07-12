Норвегия передает Украине 1000 дронов Black Hornet для разведки.

Норвегия передаст Украине еще 1000 дронов Black Hornet для ведения разведки, которые уже успешно зарекомендовали себя, сообщает Европейская правда.

Дроны передают по просьбе украинской стороны.

"Украина очень довольна тем, как показали себя предыдущие переданные Норвегией разведывательные дроны этого типа, разработанные в сотрудничестве между Вооруженными силами Норвегии и Институтом оборонных исследований... Сейчас мы передаем Украине 1000 новых наборов" , – объявил министр обороны Бьорн Арильд Грам.

Разработанный в Норвегии Black Hornet от Teledyne FLIR приобрел широкую популярность и состоит на вооружении многих союзников, в том числе США и Британии.

Эти крошечные дроны весом всего 32 грамма легки в управлении, хорошо подходят для разведки и обнаружения целей и удобны тем, что их трудно заметить. Эти беспилотники особенно хорошо приспособлены для ведения боя в условиях городской застройки.