Евросоюз разработал стратегию перехода Украины на евроколею

Европейская комиссия и Европейский инвестиционный банк разработали стратегию интеграции железнодорожных сетей Украины, Молдовы и Евросоюза, сообщает Лига.Бизнес.

Основной вывод проведенного исследования заключается в необходимости построения в Украине и Молдове новой магистральной сети колеи 1435 мм, которая будет работать параллельно с нынешней сетью 1520 мм на двух принципиальных основах:

евроколея 1435 мм будет предназначена для скоростных перевозок (международные пассажирские поезда, Интерсити, перевозка грузов в контейнерах/на платформах), тогда как колея 1520 мм будет обслуживать более медленный транспорт (местные и региональные пассажирские поезда, тяжеловесные грузы);

развитие магистральной сети 1435 мм будет осуществляться поэтапно – с запада на восток.

Предложенная стратегия определяет три основных этапа:

Строительство евроколеи от границы с Польшей (Мостиска) до Львова и в Молдове от Кишинева до границы с Румынией; Строительство евроколеи между Львовом и Киевом, создание второго коридора на севере Украины – от Польши (Дорохуск) до Киева и соединение Львова с Чопом; Продление евроколеи от Киева на восток – до Харькова и Днепра, а также расширение сети на западе и юге Украины: от Польши (Рава-Русская) до Львова, от Львова – до границы с Румынией (через Ивано-Франковск и Черновцы), от Одессы – до Кишинева.

Общая стоимость трех этапов – около 11,5 млрд евро (первый – 700 млн евро, второй – 5,9 млрд евро, третий – 4,9 млрд евро).

В дальнейшем возможно расширение железнодорожной сети 1435 мм до таких крупных украинских городов, как Запорожье, Херсон, Николаев, Мариуполь, Донецк, Луганск и Севастополь (четыре последних находятся под временной оккупацией).

"Опыт показывает, что подготовка и реализация крупных инфраструктурных проектов требует много времени. Кроме того, на этапе подготовки часто возникают задержки из-за непредвиденных событий, перебоев в геополитическом или социально-экономическом контексте, процедурных проблем и т.д. Поэтому рекомендуется начать подготовку всех проектов для магистральной сети как можно скорее, включая этап №3" , – говорится в документе.

В соседних с Украиной странах Евросоюза ширина колеи – 1435 мм, тогда как в Украине используется широкая колея 1520 мм.