В Украине изменились правила проверки водителей на содержание алкоголя

Для українських водіїв змінилися правила перевірки кількості алкоголю у крові. Зміни стосуються самої процедури, а не допустимої норми проміле.Про це пише видання для автомобілістів Avtosota, сообщает РБК-Украина.

Як було раніше

Правоохоронці зупиняли авто, водія якого хотіли перевірити. На місці зупинки огляд проводиться з обов'язковою відеофіксацією. Якщо така відеофіксація не можлива, тоді обов'язкова присутності двох свідків.

Їхню присутність забезпечує інспектор, а не водій. Стан алкогольного сп'яніння вважається підтвердженим, якщо цифровий показник більш як 0,2 проміле.

Що змінилося тепер

Відтепер не потрібно мати двох свідків для проведення перевірки на кількість алкоголю у крові. Натомість достатнім доказом стане відеозапис з нагрудної камери поліцейського.

Такі зміни ввели у зв'язку з тим, що не завжди є можливість знайти двох свідків. Особливо якщо перевірку проводять на ділянці дороги з інтенсивним рухом чи в нічний час.

Нововведення також наголошує на важливості забезпечення поліцейських спеціалізованим технічним обладнанням, яке дозволить їм фіксувати відеодокази за різних погодних умов і в будь-який час доби.

Як повинні проводити огляд і тестування

Перевірку на стан алкогольного сп'яніння повинні проводити за допомогою спеціальних технічних засобів, які мають відповідні документи. Якщо інспектор не має їх із собою, це означає, що перевірку здійснювати не можна.

Однак пред'являти ці документи інспектор повинен лише на вимогу водія. Якщо такої не було, зі сторони правоохоронця порушень не буде.

Стан алкогольного сп'яніння є підтвердженим, якщо алкотестер показав більше ніж 0,2 проміле.

Якщо водія доставили в лікарню, то його огляд повинен бути здійсненим не пізніше ніж після двох годин його перебування. Якщо цього не дотриматися, огляд не буде дійсним.

Крім того, поліцейський повинен скласти акт огляду у двох примірниках, один з яких видають водієві. Без актів огляд також вважається недійсним.