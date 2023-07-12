Потребление электроэнергии растет: украинцев снова призывали экономить

После умеренной температуры на выходных и в понедельник жара снова способствует росту потребления. В "Укрэнерго заявили о недостаточности мер по экономии электроэнергии, сообщает Экономическая правда.

"Диспетчерский центр "Укрэнерго" не видит потребление каждого отдельного потребителя, но общий график потребления по стране указывает на недостаточность мер по экономии электроэнергии.

Мы благодарны всем, кто откликнулся на наш призыв и заботится об экономном потреблении в вечерние часы. Но с ростом жары растет и нагрузка на энергосистему" , - говорится в сообщении компании.

Поэтому "Укрэнерго" просит потребителей уделять больше внимания мерам по экономии электроэнергии.

Госкомпания советует с 16:00 до 23:00 ежедневно:

охлаждать помещения, выставляя температуру кондиционеров не ниже 23˚С;

выключить мощные электроприборы или пользоваться ими по очереди;

переносить пользование электроприборами на утренние, дневные или ночные часы суток;

выключать свет, если выходите из помещения.

"На сегодня "Укрэнерго" не прогнозирует ограничений электроснабжения, но подчеркиваем необходимость уменьшить потребление электрической энергии в вечерние часы для снижения нагрузки на энергосистему и облегчения ее балансировки" , - подчеркнули в компании.

"Сейчас в системе работают все виды генерирующих мощностей - атомные, тепловые, гидро- электростанции и возобновляемые источники энергии.

На электростанции, где 8 июля произошел обвал крыши, возобновлена работа одного энергоблока. Вечером каждый день стремительно уменьшается активность солнечных электростанций, но потребление при этом остается высоким до конца суток. Для обеспечения растущего спроса необходимо привлекать дополнительные энергоблоки, количество которых ограничено" , - отчитываются в компании.

С 17:00 до 23:00 предусмотрен импорт электроэнергии из Словакии с максимальной мощностью около 300 МВт. Экспорт отсутствует.