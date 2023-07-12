Зеленский встретился с Шольцом: договорились о дополнительных установках Patriot
Президент Украины Владимир Зеленский встретился с канцлером Германии Олафом Шольцем на полях саммита НАТО в Вильнюсе. Лидеры стран договорились о предоставлении Киеву дополнительных установок зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot.
Об этом Зеленский сообщил в Telegram.
"Есть договоренность о дополнительных пусковых установках "Петриот" и ракетах для них от Германии. Это очень важно для защиты жизни в Украине от российского террора!", - отметил Зеленский.
Он также поблагодарил за готовность Германии к "длительной, многолетней поддержке Украины и нашей защите свободы".
"Длительные программы поддержки - это лучший сигнал всем в мире, что наша Европа останется пространством безопасности и мира", - добавил президент.