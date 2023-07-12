Решение НАТО является самым ужасным из всех документов - The Telegraph

Будущее Украины в НАТО и ей не придется завершать План действий по членству в альянсе (ПДЧ), когда она присоединится — это записано в опубликованном вчера коммюнике Альянса. Обещание пропустить ПДЧ важно, и простое включение слова «приглашение» было далеко не гарантированным, пишет The Telegraph, сообщает Зеркало недели.

Но эти победы омрачены определенными оговорками.

Украина присоединится к Альянсу только «когда союзники согласятся» и «будут выполнены условия» – другими словами, это может произойти сегодня, завтра или через 100 лет.

Вежливо говоря, вильнюсское коммюнике НАТО является самым ужасным из всех документов: написанной комитетом демонстрации силы.

Менее вежливым был президент Украины Владимир Зеленский.

«Это беспрецедентно и абсурдно» , - написал он в явно недипломатическом сообщении в Twitter.

Следует напомнить всем лидерам НАТО или дипломатам, которых оскорбила его реакция, что они были предупреждены.

Украине впервые пообещали будущее членство в НАТО в 2008 году, однако из-за беспокойства, что это может огорчить Россию, Киеву так и не предложили график или путь в Альянс.

Для многих в Киеве очевидно, что именно эта двусмысленность привела к российскому вторжению в 2014 году и более масштабному в 2022 году.

Зеленский и его дипломаты потратили месяцы, пытаясь объяснить лидерам НАТО, что неспособность исправить это лишь увеличит вероятность новой войны и что они не будут вежливы в случае получения новых «фиктивных обещаний».

«Мы не воспримем это. Мы не будем играть в навязанную нам игру – мы будем требовать изменения политики, реального существенного изменения политики» , — прямо заявил в прошлом месяце министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Он дал особенно резкую оценку дипломатическим тонкостям, которые, по мнению некоторых членов, могут скрыть отсутствие прогресса.

«Совет Украина-НАТО», объявленный во вторник Йенсом Столтенбергом, генеральным секретарем альянса, является примером тому.

Он лишь заменяет существующую «комиссию», которая на дипломатическом языке означает несколько меньшее уважение, чем совет, однако практической разницы не имеет.

Действительно ли НАТО планирует использовать заявку Украины на членство в качестве разменной монеты с Россией? Зеленскому можно простить такое мнение.

Когда Эмманюэль Макрон, президент Франции, неожиданно изменил политику и поддержал призывы Великобритании и Польши к скорейшему присоединению Украины, это было воспринято как серьезное изменение.

Но Le Monde сообщила о том, что мнения в Елисейском дворце являются «тактическими» и «средством влияния на конфликт и посадки Москвы и Киева за стол переговоров».

Выводы делайте сами.

Еще одним разочарованием для украинцев являются заявления о том, что для НАТО было бы безумием принять члена, находящегося в разгаре войны.

Они не просили ничего подобного. Они требуют лишь конкретного пути к членству и быстрому вступлению после войны.

Существует огромная симпатия к такой точке зрения, особенно у Великобритании, Польши и стран Балтии, а с июня — и во Франции.

Олаф Шольц, канцлер Германии, прав: сейчас приоритетом является победа в войне. И пока не станет ясно, как будет выглядеть мир, члены НАТО не будут уверены, какие обязательства они примут на себя.

Что, если война закончится тем, что Россия все еще будет удерживать оккупированные территории, или миром в корейском стиле, когда временное перемирие никогда не будет сопровождаться официальным прекращением боевых действий?

Именно поэтому Джо Байден, президент США, и канцлер Германии Олаф Шольц предпочитают аналогии с отношениями Запада с Израилем – западным союзником вне НАТО, который, тем не менее, получает железные, но на самом деле не кодифицированные гарантии безопасности.

В то же время, у Израиля также есть пусть и непризнанное средство ядерного сдерживания, чего нет ни у одного из его противников. Украина же борется с крупнейшим ядерным государством планеты и отказалась от собственного ядерного оружия в 1994 году – в обмен на гарантии безопасности, которые оказались тщетными.