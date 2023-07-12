НАТО согласилось направить "существенный" пакет помощи Украине — США

Президент США Джо Байден и другие лидеры НАТО согласились направить "существенный" новый пакет военной помощи Украине. Об этом заявида представитель Белого дома Аманда Слоут, сообщает Лига.net.

По ее словам, лидеры Альянса единогласно согласились направить новый крупный пакет помощи Украине.

Она отметила, что НАТО проведет первое заседание Совета Украина-НАТО до встречи Байдена с президентом Владимиром Зеленским, на повестке дня будет стоять ближайшая и долгосрочная поддержка Украины.

Также Слоут заявила, что позже американский лидер выступит с докладом о внешней политике, "размышляя о силе и могуществе Альянса".