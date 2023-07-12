Минцифры примет участие в разработке европейского цифрового кошелька

Проект "Дія" примет участие в разработке Европейского цифрового кошелька. К такому выводу пришли на встрече международного консорциума POTENTIAL (PilOTs for European Digital Identity Wallet) в Париже. Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации.

На встрече консорциума украинское приложение продемонстрировали международному сообществу. Минцифра выдвинула "Дію" в качестве претендента на разработку цифрового кошелька для ЕС. Цифровой кошелек – это программа для хранения и использования идентификационных данных.

Консорциум POTENTIAL работает над разработкой сервиса, с помощью которого будет возможность открывать счет онлайн, иметь постоянный доступ к водительским правам в телефоне, пользоваться электронной подписью, получать электронные рецепты на лекарства.

После демонстрации возможностей применения "Дія" на встрече французский министр цифровых технологий Жан-Ноэль Барро отметил, что Украина, несмотря на войну, создает качественные сервисы. Минцифра в пилотном проекте EU Digital Identity Wallet принимает участие при поддержке Европейского Союза в рамках проекта DT4UA. Он реализуется эстонской академией электронного управления (eGovernance Academy).