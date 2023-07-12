Венгрия на этой неделе обсудит вступление Швеции в НАТО – СМИ

Кабинет министров Венгрии рассмотрит заявку Швеции на членство в НАТО уже на этой неделе. Об этом телеканалу ATV рассказали неназванные лица в правительстве страны, сообщает Европейская правда.

Отмечается, что венгерское правительство соберется на трехдневную сессию, где может согласовать дату голосования парламентом ратификации вступления Швеции в Североатлантический альянс.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что премьер Виктор Орбан координирует свои действия с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом по разблокированию членства скандинавской страны в НАТО.

Перед этим Сийярто отмечал, что на этом этапе ратификация Будапештом вступления Швеции в НАТО – это "чисто технический вопрос".