Саммит НАТО разочаровал украинцев — Atlantic Council

Пока украинцы осмысливали результаты саммита НАТО 11 июля, по всей стране царило настроение разочарования. Хотя ежегодная встреча лидеров НАТО, которая в этот раз проходит в Вильнюсе, принесла Украине ряд ощутимых достижений, включая подтверждение поставок нового оружия и создания коалиции для обучения украинских пилотов управлять истребителями F-16, в чрезвычайно важной декларации саммита не определены четкие сроки вступления Украины. Вместо этого в коммюнике речь идет о "дополнительных демократических реформах и реформах в секторе безопасности", пишет Atlantic Council, сообщает Зеркало недели.

"Мы сможем предоставить Украине приглашение к вступлению в Альянс, когда союзники согласятся и условия будут выполнены" , - отмечается в документе.

Такая расплывчатая формулировка свидетельствовала о скромном прогрессе, но не отвечала ожиданиям Киева. В преддверии саммита Украина и многие ее международные союзники призвали НАТО дать четкий сигнал относительно будущего членства Киева в Альянсе.

Однако, хотя ряд стран публично поддержали заявку Украины на вступление, среди 31 члена Альянса нет единодушия вокруг этого вопроса. В преддверии встречи в Литве президент США Джо Байден заявил, что Украина не готова к членству в НАТО, добавив, что "преждевременно" начинать процесс вступления во время войны.

Сторонники идеи присоединения Украины к НАТО считают, что это единственный способ положить конец российской агрессии против Киева и достичь устойчивого мира в Восточной Европе. Все остальное, по их мнению, приведет лишь к паузе перед новым российским вторжением, поскольку Москва стремится добиться своей главной внешнеполитической цели – уничтожить украинскую государственность и навсегда вернуть страну в орбиту Кремля.

Скептики в ответ отмечают, что обещание ускоренного членства Украины в НАТО после войны, скорее всего, убедит Путина в необходимости продолжать военные действия на неопределенный срок. Отсутствие консенсуса привело к тому, что результаты саммита НАТО в Вильнюсе оказались неутешительными.

Президент Украины Владимир Зеленский лично посетил Литву во вторник, 11 июля, но его прибытие не смогло повлиять на ситуацию и обеспечить однозначное обязательство по членству в Альянсе, к которому Украина давно стремилась.

"Сегодня я отправился в путь сюда с верой в решение, с верой в партнеров, с верой в сильное НАТО. В НАТО, которое не сомневается, не теряет времени и не оглядывается на любого агрессора. И я хотел бы, чтобы эта вера стала уверенностью – уверенностью в решениях, которых мы заслуживаем – все мы заслуживаем – и которых ожидает каждый наш воин, каждый наш гражданин, каждая наша мать, каждый наш ребенок. И разве это большое желание?" , - – написал он в сообщении после публикации коммюнике саммита.

В своем комментарии, опубликованном ранее во вторник, он был более жестким, критикуя неспособность НАТО определить конкретные сроки членства как "беспрецедентную и абсурдную".

Некоторые были настроены "еще менее дипломатично".

Бывший президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес заявил, что ничто не превратит этот саммит в "большой" или "исторический".

Некоторые другие политики в Балтийском регионе согласились с ним.

"Это не лидерство. Это умиротворение, которое обычно приводит к окончательному поражению"” , - написал в Твиттере литовский депутат Жигимантас Павильонис.

В Киеве посол по особым поручениям МИД Александр Щерба поставил под сомнение логику очевидного страха некоторых членов НАТО спровоцировать главу Кремля Владимира Путина.

"Стратегия "не провоцировать Россию" на самом деле является стратегией провоцирования России. Так всегда бывает с хулиганами. Увидит ли это когда-нибудь Запад?" , - написал он в Twitter.

Между тем, многие в Украине выражали возмущение по поводу очевидного отсутствия срочности среди международных партнеров страны.

"Украине нужно "стратегическое терпение". Должна ли я терпеливо ждать, пока российская ракета попадет в мою квартиру в Киеве с детьми? Или терпеливо ждать, пока моему сыну исполнится восемнадцать и он пойдет воевать против самой большой угрозы для НАТО? Промедление стоит жизни!" , – заявила исполнительный директор Центра противодействия коррупции Дарья Каленюк.

Несмотря на бесспорные настроения разочарования в Украине, в реакции украинцев на новости из Литвы также прослеживается знаменитый дух стойкости, присущий стране в военное время. "

Разочарование, но не уныние. Следующая остановка - Вашингтон", - написала директор Центра «Новая Европа» Алена Гетьманчук, указывая на саммит НАТО, который состоится в следующем году в США.

Ранее сообщалось, что НАТО опубликовал коммюнике саммита в Вильнюсе, в котором, среди прочего, есть ряд упоминаний об Украине. В заявлении, в частности, речь идет о прогрессе Киева на пути вступления в Альянс. В то же время вопрос приглашения остается нечетким.

Лидеры НАТО пообещали пригласить Украину присоединиться к Альянсу, "когда будут выполнены условия". При этом перечня условий, которые должна выполнить Украина, нет.