Австралия передаст Украине еще 30 БТР Bushmaster — Зеленский

Австралия выделяет Украине новый пакет военной помощи. Он включает в себя 30 бронетранспортеров Bushmaster, пишет Наталья Юрченко, РБК-Украина.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Зеленский на полях саммита НАТО провел переговоры с премьер-министром Австралии Энтони Албенизи. После встречи глава государства заявил, что Австралия предоставляет Украине новый пакет помощи.

"Спасибо! Новый мощный оборонный пакет, включая 30 Bushmaster. Как всегда, имеем и полное политическое понимание. Успешная встреча" , - написал президент.

Помощь Австралии для Украины

В преддверии саммита НАТО премьер Австралии анонсировал новый пакет помощи Украине на сумму 73,5 млн долларов. По его словам, он включает 70 бронированных машин, грузовики, прицепы и машины специального назначения.

Стоит отметить, что ранее Австралия уже предоставила Украине десятки единиц БТР Bushmaster, а также другое оборудование и боеприпасы.