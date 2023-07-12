НАТО не может назвать дату вступления Украины – Бербок

НАТО не может назвать четкой даты обретения Украиной членства в Альянсе ввиду неопределенного срока завершения войны, сообщает Укринформ.

Об этом заявила журналистам министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок на полях саммита Североатлантического альянса в Вильнюсе.

"К сожалению, мы не знаем, когда завершится эта ужасная война… Итак, логично, что мы не можем назвать каких-то фиксированных дат. Если бы у нас была фиксированная дата, война должна была бы завершиться к этому времени. Но в политике, особенно внешней, речь идет не о желании, а о том, как обращаться с реальностью… Мы не можем заглянуть в будущее" , - сказала Бербок.

В то же время она подчеркнула, что "будущее Украины – в НАТО".

Немецкий дипломат назвала шагами приближения к Альянсу подготовку украинских военных, передачу Киеву вооружений западного образца, а также начало Совета НАТО-Украина. До вступления в полноправное членство партнеры будут поддерживать Украину в ее борьбе, заверила она и напомнила о новом пакете помощи от ФРГ на 700 млн евро.

Комментируя гарантии безопасности для Украины, она отметила, что они состоят из кратко-, средне- и долгосрочных мер по укреплению обороны, а также экономическим гарантиям и восстановлению инфраструктуры.

"Европейский континент сможет жить в мире только тогда, когда Украина снова будет жить в мире и будет свободной. В Европе не должно быть - и не будет - серых зон безопасности" , - подчеркнула министр.

Она также отметила, что развязанная Россией война против Украины "ведет не к уменьшению безопасности в Европе, а к увеличению общей безопасности".

Кроме того, Бербок отметила, что накануне была поражена тем, как многие приветствовали Президента Украины на центральной площади Вильнюса.